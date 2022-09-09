Değirmenlik Belediyesi D-SAM Merkezi yıl sonu etkinliği gerçekleşti

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi (D-SAM) yıl sonu etkinlikleri dün akşam gerçekleşen görkemli gece ile halkla buluşturdu.

Uzun süren pandemiden dolayı etkinliklerine ara vermek zorunda kalan D-SAM, kursiyerlerin sergi, dans, müzik, seramik, bale, folklör ve jimnastik gösterileri ile halka özlenen renkli saatler yaşattı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen gece; Resim Eğitmeni Neriman Şaban ile Seramik Kursu Eğitmeni Fatma Madili’nin resim ve seramik sergilerinin açılışları ile başladı.

D-SAM Sorumlusu Laika Çakır’ın ve ardından Başkan Ali Karavezirler’in konuşmaları ile devam eden gecede, Şef Murat Çırakoğlu’nun yönettiği Altın Kalpler Korosu mini konseri, Değirmenlik Belediyesi Minik Bale Grubu gösterisi, Değirmenlik Belediyesi Gitar Grubu Dinletisi, Değirmenlik Belediyesi Jimnastik Grubu gösterisi ve Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları gösterisi yer aldı.

Gecede Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi eğitmenlerine plaketleri de takdim edildi.

Değirmenlk Belediye Başkanı Ali Karavezirler gecede yaptığı konuşmasında kurslara katılan tüm öğrencilere yarattıkları eserlerden dolayı teşekkür etti.

Karavezirler ayrıca; Seramik Kursu Eğitmeni Fatma Madili, Resim Kursu Eğitmeni Neriman Şaban, Satranç Kursu Eğitmeni Sabahat Buse Orkun, Bale Kursu Eğitmeni Güliz Gözügüzel, Jimnastik Kursu Eğitmenleri Beril-Basri Aydoğan, Gitar Kursu Eğitmeni Oğuz Aslantürk, Tiyatro Kursu Eğitmeni Cem Aykut, Altın Kalpler Korosu Şefi Murat Çırakoğlu, Okuma Yazma Kursu Öğretmeni Rengül Ener ve Halk Dansları Eğitmenleri Tahir Kaptanoğlu, Salih Kurtel, Enver Dinçol, Ebru Kurtel, Sena Kurtel, Ayşe Dinçol ve Nurtaç Altan’a teşekkürlerini sundu.

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Sorumlusu Laika Çakır ve ekibine de teşekkür eden Karavezirler, eğitimin, sanatın ve sosyal faaliyetlerin önemini vurguladı.