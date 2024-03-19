Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden 160 işyerine gıda ve hijyen denetimi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, son 5 aylık süreçte 160 iş yerini denetledi. Gıda güvenliğine yönelik denetimlerde okul kantinleri ve şebeke suyu da dahil olmak üzere beslenme ilgili faaliyet gösteren tüm iş yerleri gözden geçirildi.

Kreşler, ekmek fırınları, market, restorant, kafe ve meyhaneler yanı sıra kasaplar ve meze yerleri de tek tek denetlendi, görülen eksiklikler iş yeri sahiplerine bildirildi.

İş yeri izin yenileme işlemlerinin, gıda ve hijyen denetimleri sonucu gerekli iyileştirilmelerin yapılması ve uygunluk verilmesi halinde yapılacağı belirtildi.

Gıda ve hijyen denetimlerini sürdüren belediyenin uzman ekipleri, denetimlerle birlikte bu yöndeki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini de yoğunlaştırdı.



Belediye Gıda Denetim ekibi tarafından, gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan denetimlerde Kasım 2023 – Mart 2024 Mart ayları dahilinde toplam 160 iş yeri denetlendi.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler gıda güvenliğinin son derece önemli olduğunu belirterek, etkin denetim ve eğitim çalışmaların kararlıkla sürdürüleceğini söyledi.



Gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin bilimsel kriterler ve yasal çerçevede, Sağlık Şubesi tarafından titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Karavezirler, tüm işyerleri sahiplerinin de standartlara uygun hareket etmesini istedi.



“Hepimizin ortak gayesi halkımızın hiçbir endişe duymadan gıdaya erişimidir” diyen Karavezirler, bunun güvencesinin belediyenin kararlılığı, iradesi ve denetimi olduğunu sözlerine ekledi.