Değirmenlik Akıncılar Belediyesi SAM, 2025 Yaz Programı başlıyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi (SAM) 2025 Yaz Programı çocuklar ile gençlere eğitim, kültür, sanat ve bilim alanında verilen eğitimlerle başlıyor.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 30 Haziran-29 Ağustos tarihleri arasındaki yaz programı süresince atölye çalışmalarının yanı sıra kültür ve eğlence gezileri, workshoplar ile bilim fuarı etkinlikleri de yapılacak.

2025 Yaz Programı kapsamında verilecek eğitimler şöyle:

“Jimnastik; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Science Teknology Engineer Matematic-STEM) Proje Grubu; Minik Modern Dans; Büyük Teknik Bale; Yüzme Kursu (CIU Arena-Havuz); Klinik Pilates; Halk Dansları; Okuma Yazma Kursu; Modern Dans (Cazz); Dikkat Geliştirme Atölyesi; Bale; Latin Dans, Seramik Atölyesi; Genç Orkestra; Yoga; Satranç; Genç Tiyatro; Fotoğrafçılık Atölyesi; Ahşap Atölyesi; Çocuk Koro; Gitar Çalışması; Mutfak Atölyesi; Resim Atölyesi”