Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Karadağ’da iz bıraktı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Büyük Grup, “2. Choirs And Folklore Veterans Festival” kapsamında Karadağ’ın Bar şehrine gitti.12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve Harmonika Master Class Derneği’nin düzenlediği 2. Choirs And Folklore Veterans Festival’e halk dansları ekibi ve eğitmenleri Tahir Kaptanoğlu katıldı.

Festivalde halk dansları gösterileri ve koro dinletileri yer aldı.

Halk dansları ekibine eşlik eden Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, halk dansları ekibinin özelde Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ni, genelde tüm ülkeyi yurt dışında temsil etmelerinden dolayı duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirerek tüm ekibe ve eğitmenlerine teşekkür etti.