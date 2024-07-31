Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, 3 bin 200 metre yeni su hattı döşedi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Cihangir, Düzova, Meriç, Gaziköy ve Dilekkaya köylerine yönelik yeni su hattı projesinin 3 bin 200 metrelik birinci etabının tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplamda 11 kilometre olan projenin birinci etabı 160 milimetrelik borular ile 3 bin 200 metre döşenerek tamamlandı.

Birinci etap 6 günde tamamlanırken, 7 bin 800 metre uzunluğunda ve 160 milimetrelik borular ile yapılan ikinci etap çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, altyapıya yönelik kapsamlı yatırım ve hizmetlerinin devam edeceğini, hayat kalitesinin her gün daha ileriye taşınacağını söyledi.

Karavezirler, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak yaz koşullarına rağmen özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.