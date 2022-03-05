Dayanışma Evi'nde “Köpeklerde Leishmaniasis” konulu seminer düzenlendi

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum veteriner hekimleri “Köpeklerde Leishmaniasis” konulu seminerde bir araya geldi.

26 Şubat 2022 tarihinde ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde gerçekleşen seminere 60’ın üzerinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum veteriner hekimin katıldı.

İki toplumlu bir platform olan ‘One Health Cyprus’ tarafından organize edilen “Köpeklerde Leishmaniasis” konulu seminer, adanın güney ve kuzeyinde görev yapmakta olan veteriner hekimlerin, halk sağlığı açısından da önemli olan bir konu üzerinde bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları fırsatı sundu.

Seminerde hem köpekleri hem de insanları etkileyen Leishmaniasis hastalığında güncel tedavi ve mücadele yöntemleri ile birlikte hastalıkla mücadelede birlikte çalışabilme imkanları tartışıldı.

Seminerde Napoli Üniversitesinden Dr. Gaetano Oliva, hastalıkta kullanılmak üzere geliştirilen aşıların etkinliği ile ilgili güncel bilgileri meslektaşlarıyla paylaştı.

Kıbrıslı araştırmacılar Doç.Dr.Serkan Sayıner ve Dr.Vasiliki Christodoulou, sunumlarında Leishmaniasis’in güncel tanı yöntemleri ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki yayılımı ile ilgili veri paylaşımında bulundu. Bu sunumların, adadaki hastalık haritasındaki soru işaretlerinin netleşmesi ciddi katkıları oldu.