Dayanışma Evi’nde iki toplumlu konferans

Ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yarın, iki toplumlu konferans düzenleneceği bildirildi.

Haravgi gazetesi “Sol ve Kıbrıs Sorunu” konulu konferansa her iki toplumdan siyasi parti liderlerinin, sendikacıların, örgütlerin, analistlerin ve bağımsız kişilerin katılacağını yazdı.

Haberde, konferansın 08.30’da başlayıp 17.30’da sona ereceği belirtildi.