Dayanışma Evi'nde canlı konserler yeniden başlıyor

Toplumlar arası iş birliği ve diyaloğun gelişmesi için çalışmalar yapan Dayanışma Evi, “United by Sound” programı altında konserlere 24 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre ilk konser, Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi lokalinde 24 Haziran’da George Demetriou verecek. Yıl içerisinde toplamda 3 konserin planlandığı belirtilen açıklamada, diğer konserlerin 29 Temmuz ve 26 Ağustos’ta yapılacağı kaydedildi.

Etkinler için rezervasyonların contact@home4cooperation.info adresinden veya +90 548 834 57 40 numaralı telefondan yapılabileceği duyuruldu.