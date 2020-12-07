Davasını cezaevinde bekleyecek

'Askeri Yasak bölgeyi ihlal’ suçundan yakalanan zanlı K.M., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı.

Polis, zanlının 4 Aralık tarihinde saat 02.45’te Ercan Havaalanı yolcu çıkış salonundan çıkış yapmak isterken, görevli memuru tarafından yapılan soruşturmada zanlının Kıbrısın güneyine geçtiğini ve pasaportun üzerinde Baf Havalimanında çıkış yaptığını ve yine yetkili makamdan izin almaksızın ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.