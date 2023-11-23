22 öğretmenin, Öğretmenler Günü’nde mahkemeye çıkarılacak olmasına ilişkin ortak açıklama yapan KTÖS ile KTOEÖS, “Davaların amacı gösteri özgürlüğünü engellemektir” dedi, yarın saat 09.30’da Mahkemeler önünde basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada, “Atatürk’e Başöğretmenlik unvanın verildiği gün olan 24 Kasım günü öğretmenlere dava okuyan bir düzen oluştuğu” ifade edilerek, “Kıbrıs Türk Toplumunun kimliği, kültürü ve varlığı için kaygı duyan tüm kesimleri öğretmenlerimizin yanında durmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz” denildi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmenlerimiz 2/8/22 tarihinde gerici zihniyetin eğitime yerleşmesinin önlenmesi, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmaması, anti-demokratik yasa değişikliklerinin hakları ve eğitimi geriye götürmemesi ve kamusal eğitime yatırım yapılması için gösteri yapmıştı.

Aynı gün KTÖS ve KTOEÖS, bakanlığın daveti üzerine yüksek danışma kurulu toplantısına çağrılmış, Bakanlık davet ettiği sendika temsilcilerinin bakanlık binasına girmemesi için bakanlık binasını polislerle kapatmış, binaya girişini engellemiştir. Ogün orada bulunan 22 öğretmenimize iki polis mensubunun elleri ile itmesi suretiyle darp edildiği iddiasıyla dava açılmıştır. 22 kişinin 2 kişiyi ittirmesi inandırıcı değildir. Bu konu ile hiçbir ilgisi olmayan öğretmenlere de dava açılmıştır. Söz konusu öğretmenler dava boyunca her dava günü mahkemeye gelmek zorunda kalacaklar ve okullar da öğretmensiz kalacaktır.

Olay günü darp edilen öğretmenlerimiz polise şikayette bulunmasına rağmen, bu konuda hiçbir polise dava açılmamıştır. Bu yeni bir durum değildir, defalarca öğretmenlerimiz mahkeme koridorlarına taşınmıştır, oysa 19 Temmuz 2011’de eski KTHY binası önünde diğer göstericilerle birlikte öğretmenler de darp edilmişti ve sadece bir polise ceza davası açılmıştı.

Açılan bu davanın samimiyetten uzak olduğunu ve esas amacın öğretmenlerin gösteri yapma hakkını engellemek olduğunu belirtiriz.

Atatürk’e Başöğretmenlik unvanın verildiği gün olan 24 Kasım günü öğretmenlerimize dava okuyan bu düzene karşı, saat 09.30’da Mahkemeler önünde basın toplantısı düzenleyeceğiz.

Kıbrıs Türk Toplumunun kimliği, kültürü ve varlığı için kaygı duyan tüm kesimleri öğretmenlerimizin yanında durmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz.”