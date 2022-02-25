DAÜ’nün Lefkoşa’da yürütülen lisansüstü programlarına kayıtlar devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2012 – 2013 Akademik Yılı’ndan bu yana Lefkoşa’da Türkçe olarak yürüttüğü yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne devam ediliyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bağlı İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Yönetim Ekonomisi, Finansal Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanlarında tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programlarına yeni dönemde de öğrenci kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada’nın Queens Üniversitesi ile iş birliği anlaşması çerçevesinde “Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı Sertifikası” programının da Lefkoşa’daki programlar kapsamında öğrencilere sunulduğu kaydedildi.

Öte yandan DAÜ Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi tezli – tezsiz yüksek lisans ve doktora programı ile Türkçe olarak yürütülen DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile eğitim programları ve öğretim alanlarında tezli yüksek lisans programlarının hem Gazimağusa hem de Lefkoşa’da yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lefkoşa’da yürütülen lisansüstü programların, imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yapıldığı ve KKTC’deki insan kaynağının çeşitli alanlarda uzmanlaşmasının amaçlandığı ifade edildi.

Dersler mesai sonrasında veriliyor

Lisansüstü programlarda derslerin mesai sonrasında verildiğine işaret edilen açıklamada, bunun hem kamu, hem de özel sektör çalışanları için büyük avantaj sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, DAÜ yüksek lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıracak olan DAÜ mezunlarına öğrenim ücretlerinde yüzde 15 indirim uygulandığı bildirildi.

Kamu çalışanlarına indirim

Açıklamada, 2021–2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde söz konusu lisansüstü programlara kayıt yaptıracak tüm KKTC kamu çalışanlarının ödemeleri gereken eğitim ücretleri üzerinden yüzde 20 indirim yapılacağı belirtildi.

Devlet çalışanlarına ek olarak özel kurumlardan gelen taleplerin de dikkate alındığı ifade edilen açıklamada, DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan veya imzalayacak olan kurum çalışanlarına da eğitim ücretleri üzerinden yüzde 30 indirim yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, lisansüstü programlara başvuru şartları, ücretler ve programlar hakkında DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı veya Eğitim Fakültesi Dekanlığından bilgi alınabileceği ifade edildi.

İletişim bilgileri şöyle:

“DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-https://grad.emu.edu.tr, Tel: 0392 630 1157

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı- https://fbe.emu.edu.tr/, Tel: 0392 630 1281

Eğitim Fakültesi Dekanlığı-https://fedu.emu.edu.tr/tr Tel: 0392 630 40 44”