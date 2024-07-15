“DAÜ’nün kullanımındaki araziler, casinolu otel için peşkeş çekiliyor”

DAÜ eski rektörlük binası ve arazisi, DAÜ Deniz Kulübü, Kültür Kongre Merkezi ve çevresinde bulunan arazilerin, büyük sermaye gruplarına peşkeş çekileceği ve casinolu otel inşa edileceği yönünde iddiaların bulunduğunu açıklayan DAÜ-SEN, ilgili tarafları acilen sağlıklı bir açıklama yapmaya davet etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, sahil bölgesinde yer alan söz konusu arazilerin kamu yararı içermeyen işletmelere devredilip casinolu hotel yapımında kullanılacağı iddialarının endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Böyle bir girişim asla kabul edilebilir değildir. Taraflar acilen konu ile ilgili kamuoyuna sağlıklı açıklama yapmalıdır” denildi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılması, mülk sahiplerinin haklarının iadesi gerekçe gösterilerek, söz konusu arazilerin ve tesislerin kullanımının DAÜ'den ve gerçek amacından koparılması ve büyük sermaye gruplarına peşkeş çekilmesinin toplumsal anlamda büyük zarar vereceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DAÜ eski rektörlük binası ve arazisi, DAÜ Deniz Kulübü, Kültür Kongre Merkezi ve çevresinde bulunan araziler DAÜ'nün kullanımına verildiği amaca uygun olarak kullanılmalıdır. Sözkonusu arazilerin mülkiyetinin devlet veya Evkaf’ta bulunması bu arazilerin kamu yararına ve DAÜ'nün eğitim, bilimsel çalışma, sportif ve diğer aktivite ihtiyaçlarına yönelik kullanımını ortadan kaldıracak şekilde bir değişiklik yaratılmamalıdır.

Sahil bölgesinde yer alan bu arazilerin kamu yararı içermeyen işletmelere devredilip casinolu hotel yapımında kullanılacağı iddiaları endişe vericidir. Böyle bir girişim asla kabul edilebilir değildir. Taraflar acilen konu ile ilgili kamuoyuna sağlıklı açıklama yapmalıdır.

Böylesine bir yaklaşım hem devletin hem de Evkaf’ın temel amaçlarına aykırı olacaktır. DAÜ-SEN olarak böyle bir adıma sessiz kalmamız mümkün değildir. Söz konusu araziler Bölgedeki Kültür Kongre Merkezi ve Deniz Kulübü’nün DAÜ’nün ihtiyaç duyduğu fonksiyonlara uygun olarak tüm halkın kullanımına açık olacak şekilde değerlendirilmelidir.

Mevcut Deniz Kulübü, su sporları, sahil sporları desteklenmeli ve Kültür Kongre Merkezi ile entegre bir şekilde kullanılmalı ve DAÜ' nün buradaki konumu korunmalıdır. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılması, mülk sahiplerinin haklarının iadesi gerekçe gösterilerek, bu arazilerin ve tesislerin kullanımının DAÜ'den ve gerçek amacından koparılması, büyük sermaye gruplarına peşkeş çekilmesi toplumsal anlamda büyük zarar verecektir.

Mevcut tesislerin ve çevresindeki arazilerin kamusal yarar ön planda tutularak eğitime, bilime, spora, Üniversite’ye ve nihayetinde tüm topluma hizmet verecek şekilde kullanılması tüm tarafların temel sorumluluğu olmalıdır. İlgili taraflar kamu yararını ön planda tutarak birlikte hareket edebilmeyi başarabilmelidir.