“DAÜ’nün geçici maddi sıkıntılarını fırsat bilip, değerlerini üniversiteden koparmak vicdanlarda asla kabul görmeyecek”

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçat, DAÜ Beach Club ve çevresini kapsayan arazilerin üniversiteden koparılıp, özel bir sermaye grubuna verileceği yönündeki iddialar ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Uluçay açıklamasında “üniversitenin yaşadığı geçici maddi sıkıntıları fırsat bilip, bu gibi paha biçilmez değerleri üniversiteden koparmak bu şehrin vicdanında asla kabul görmeyecektir” diyerek Mağusa'nın geleceğini yakından ilgilendiren bu konuyu çok yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkan Süleyman Uluçay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’Gazimağusa'nın bir üniversite kenti olmasına vesile olan, varlığıyla gurur duyduğumuz Doğu Akdeniz Üniversitesi, hem halkımız hem de belediyemiz açısından son derece önemli bir kurumdur. DAÜ'nün yaşayacağı ekonomik veya sosyal problemler kuşkusuz ki yalnızca o kurumu değil, bütün şehri ve tüm eğitim sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Yakın zamanda kamuoyuna yansıyan DAÜ Beach Club'ın ve yakınındaki arazilerin üniversiteden koparılıp, özel bir yatırımcıya verileceği iddiaları maalesef hepimizi derinden üzmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi, 75.000'i aşkın mezunu ve güçlü insan kaynaklarıyla beraber her türlü sorunu çözebilecek güçlü bir kurumdur. Üniversitenin yaşadığı geçici maddi sıkıntıları fırsat bilip, bu gibi paha biçilmez değerleri üniversiteden koparmak bu şehrin vicdanında asla kabul görmeyecektir. Bu şehri, üniversiteyi ve ülkesini seven herkesin bu konuyu tekrar değerlendireceğine ve sağduylu bir şekilde karar vereceğine inanıyorum. Denizle buluşma konusunda sıkıntı yaşayan Mağusa'nın geleceğini yakından ilgilendiren bu konuyu çok yakından takip etmeye devam edeceğiz.’’