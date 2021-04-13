DAÜ’den önemli başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden üç yüksek lisans programı, küresel düzeyde yüksek lisans programlarını değerlendiren derecelendirme kuruluşu Eduniversal’ın 2021 yılı için hazırladığı raporda en iyi ilk 200 yüksek lisans programı listesinde yer aldı.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, Eduniversal’ın değerlendirmesini 154 ülkeden yaklaşık 4 bin okulun 22 binden fazla programını inceleyerek ve üniversiteleri 9 bölgeye ayırarak yaptığını söyledi. Prof. Dr. Timur, “2021 değerlendirmesinde, Ekonomi ve Bankacılık Finans Bölümleri ortak yüksek lisans programı olan Enerji Ekonomisi ve Finans yüksek lisans programını Enerji ve Doğal Kaynaklar alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 5. sırada; Bankacılık ve Finans yüksek lisans programını Kurumsal Finans alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 10. sırada ve Ekonomi yüksek lisans programını Ekonomi alanında Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 10. sırada göstermiştir” şeklinde konuştu.