DAÜ'den Mehmet İnan'a teşekkür plaketi

Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 20 Eylül 2010 – 18 Temmuz 2020 tarihleri arasında hizmet veren Dr. Mehmet İnan’a teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket, DAÜ Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından takdim edildi. Prof. Dr. Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren Fakülteye verdiği hizmetler için Dr. İnan’a teşekkürlerini iletti.

Plaket takdiminde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ ve Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran da hazır bulundu. Prof. Dr. Malkoç, gerçekleştirdiği konuşmasında Dr. İnan’a Fakülteye verdiği özverili hizmetler için teşekkürlerini iletti.