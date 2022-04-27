DAÜ’den liseli öğrencilere yönelik ödüllü reklam yarışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, liseli öğrencilere yönelik ödüllü reklam yarışması düzenleniyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Viral Reklam Yarışması için başvurular 21 Nisan’da açılmış olup, 31 Mayıs’a kadar devam edecek; ödül töreni ise haziran ayında yapılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleşecek olan yarışmanın sponsorluğunu Noyanlar Grup ile Kuzey Kıbrıs Turkcell üstlenmiş olup, yarışmaya KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullardaki tüm lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilecek.

Yarışmanın konusu “Kültürü Yaşat”

“Kültürünü Yaşat” konusunun belirlendiği yarışmada, gençlerden yaşadıkları bölgenin kültürel zenginliklerini, dijital ortamda hazırlayacakları eserlerle tanıtmaları esas alınacak.

Jüri değerlendirmesi sonucu birinci gelen reklama 5 bin TL+ Xiaomi Redmi Note 10s, ikinciye 3 bin TL+ Xiaomi Mi Band 6 ve üçüncüye de 2 bin TL+ Apple Airtag ödülleri verilecek. Ayrıca ödül töreninde tüm katılımcılar katılım belgeleriyle onurlandırılacak.

Açıklamada, detaylı bilgiye https://tinyurl.com/yttvnpnp linkinden veya afiş üzerindeki QR kodu okutularak ulaşılabileceği, aynı zamanda DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün 630 20 06 numaralı telefonundan yarışma hakkında her türlü bilgi talebinde bulunabileceği kaydedildi.