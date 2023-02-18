DAÜ'den depremzedeler için kampanya

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ); personeliyle, öğrencileriyle ve halkla tek yürek olarak yaraların en hızlı şekilde sarılabilmesine katkıda bulunmak için pek çok faaliyet gerçekleştirdiği bildirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanabilmesi amacıyla geniş çaplı bir yardım kampanyası başlatan üniversitenin kampanyasına DAÜ personeli, öğrenciler ve halk tarafından ciddi miktarda yardımlar ulaştırıldığı kaydedildi.

DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda başlayan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi, battaniye, acil yardım malzemeleri, su ve yiyecek gibi ihtiyaçları içeren ilk tır, 9 Şubat 2023 Perşembe günü Gazimağusa Limanı’ndan kalkan gemi ile deprem bölgesine ulaştırıldı. Yardım kampanyası için gerekli malzemeler mesai saatleri içerisinde DAÜ Aktivite Merkezi’ndeki görevli kişilere teslim edilebiliyor.

Deprem acil destek hatları devreye sokuldu

Öte yandan DAÜ depremden etkilenen öğrencileri ve aileleri için felaketin meydana geldiği ilk günden itibaren Deprem Acil Destek Hatlarını devreye soktu. Bu kapsamda öğrenciler 0392 630 11 11 numaralı telefondan (5 hat) bilgi ve destek talebinde bulunabiliyor ve ayrıca 0539 1071616 ve 0539 1037986 numaralı whatsapp hatlarına veya deprem.yardim@emu.edu.tr e-posta adresine başvurulabiliyor.

DAÜ-PDRAM ücretsiz psikolojik destek veriyor

DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) de yaşanan felaketin ardından hızlıca DAÜ öğrencilerinin ve personelinin yanında olabilmek için ücretsiz çevrim içi psikolojik destek vermek üzere faaliyete geçti. DAÜ-PDRAM, KKTC’de veya Türkiye Cumhuriyeti’nde psikolojik yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler ve personel için haftanın her günü Microsoft Teams üzerinden psikolojik destek sağlıyor.

Depremzedelere maddi destek

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, Rektörlük, DAÜ’de örgütlü sivil toplum kuruluşları DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Çalışanları Kooperatifi Ltd. (DAÜ-KOOP), DAÜ Personel Sendikası (DAÜ-PERSEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), DAÜ Çalışanları Yardımlaşma Derneği (DAÜ-DER) ile DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği’nin (DAÜ-MEZDER) iş birliğinde başlatılan Depremzede Öğrenci ve Ailelerine Yardım Kampanyası kapsamında, depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine destek olunması amacıyla DAÜ çalışanlarından ve halkımızdan maddi destek toplanıyor. DAÜ çalışanları belirledikleri yardım tutarlarını portallarına girerek maaşlarından kesilmesini sağlıyor.