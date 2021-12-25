DAÜ'de "Yerli Malları Haftası" düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Genesis Ajans, Yerli Malları Haftası düzenledi.

DAÜ İletişim Fakültesi’nde yapılan etkinlikte çok sayıda yerli ürün tanıtıldı; öğrenciler yerel ürünleri tadarak, ürünlerle ilgili bilgiler edindi.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Minder, Ekor, Zorlu Gıda, Oza Kahve, Ateş Kuruyemiş gibi yerli üretim markaları, etkinlik kapsamında Kıbrıs’a özgü yerli ürünlerin tanıtımı için sponsor oldu; kurulan stantlarda etkinliğe destek verdi.

Çavuşoğlu: “Yerli markalarla iş birliği devam edecek”

İletişim Fakültesi Dekanı Senih Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk ürünlerinin tanıtılmasının önemine dikkat çekti; yerli markalarla iletişimin tüm alanlarında iş birliği içinde olunması gerektiğini ve bu dayanışmanın artarak devam edeceğini kaydetti.

Kaya: “Öğrencilerin yerli ürünlere tanıştırılması önemli”

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Anıl Kemal Kaya ise, DAÜ’lü öğrencilerin yerli ürünlerle tanıştırılmasının önemli olduğunu, ancak pandemi nedeniyle Gazimağusa markaları ile sınırlanan etkinliğin ilerleyen günlerde ada genelindeki tüm yerli markaları da içerecek şekilde düzenleneceğini söyledi.