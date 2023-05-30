Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. DAÜ’de uluslararası tasarım haftası düzenlendi
DAÜ’de uluslararası tasarım haftası düzenlendi

DAÜ’de uluslararası tasarım haftası düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi’nin geleneksel

A+A-

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi’nin geleneksel

Uluslararası Tasarım Haftası’nın onuncusu, üç yıllık bir aradan sonra yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Tasarım Haftası kapsamında, atölye çalışması, sergi, söyleşi ve deprem çalıştayı düzenlendi.

Abdi Güzer moderatörlüğünde kampüste Ece Yalım, Salih Küçüktuna ve Yeşim Kozanlı'nın “Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor” konulu söyleşisi yapıldı; Mağusa Suriçi, Nestorian Kilisesi’nde ise sanatçı Linda Parr'ın  “Perec-Calvino Postcards” konulu sergisi ziyarete  açıldı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) iş birliğinde “Birlikte Yarat-Etki/Deprem” konulu çalıştay düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Beyrut’un "sıra dışı ve vizyoner mimarı" Bernard Khoury’in “Bernard Khoury Mimarlıkla Yeniden Yarat” konulu sunumu da gerçekleştirildi.

Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Etiketler :