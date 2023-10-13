DAÜ’de tek rektör adayı Prof. Dr. Hasan Kılıç

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), yeni rektörünü belirlemek için mevzuata bağlı olarak yürüttüğü aday belirleme süreci dünkü Senato toplantısıyla tamamlandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, toplantının ardından DAÜ Senatosu Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığını oy birliğiyle onayladı.

DAÜ, rektör adaylarını belirlemek için Senato kararı ile 22 Eylül’de Rektör Adayı Saptama Komitesi’ni oluşturmuş ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu da 26 Eylül’de rektörlük görevi için münhal ilan etmişti.

Rektör adaylığı için iki aday başvuruda bulunurken, DAÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın komisyon kriterlerini sağladığı bildirildi.

Komisyon, Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığının DAÜ Senatosu’na önerilmesi kararını aldı. DAÜ Senatosu dünkü toplantıda Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığını oy birliğiyle onayladı. Böylece Prof. Dr. Hasan Kılıç DAÜ’nün tek rektör adayı oldu.

Tek aday olsa da, seçim süreci Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın güvenoyu alması için devam edecek. 16-18 Ekim tarihleri arasında adayın tanıtım ve sunum dönemi gerçekleşecek. Prof. Dr. Hasan Kılıç, 19 Ekim tarihinde Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından düzenlenecek olan panelde görüş ve vizyonunu DAÜ personeli ile paylaşacak. Ardından 20 Ekim Cuma günü, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda Prof. Dr. Hasan Kılıç için güvenoyu oylaması yapılacak. Bu oylamada tüm DAÜ personeli oy kullanacak.

Güvenoyu alması halinde, DAÜ Senatosu 26 Ekim Perşembe günü toplanarak Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı rektör olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerecek. DAÜ Rektörü, Vakıf Yöneticiler Kurulu Kararı ile atanacak.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdürüyordu.