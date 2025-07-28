DAÜ’de STEM alanlarında eğitim gören kadın öğrencilere yönelik yemek düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında eğitim gören kadın öğrencilerine yönelik “Geek Girl Yemeği” düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Suriçi’nde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) tarafından, Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen “Yeşil Hat Üzerinde Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma Projesi” kapsamında organize edilen etkinlik, kadınların teknoloji alanındaki görünürlüğünü ve etkinliğini artırmayı hedefledi.

KTTO-KGK Başkanı Eda Kervanlı liderliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hem kendi projelerini hem de geleceğe dair hedeflerini paylaşarak, kariyer yolculuklarına verici sohbetlerde bulundu.

Etkinlikte KTTO-KGK Başkanı Kervanlı, KTTO-KGK Yönetim Kurulu üyeleri Elif Onan ve Tüge Dolmacı ve Proje Koordinatörü Merve Ereksel, katılımcılara iş dünyasında karşılaşabilecekleri fırsat ve zorluklar hakkında bilgiler vererek, girişimcilik üzerine deneyimlerini paylaştı.

12 farklı ülkeden yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ TechGirls Komitesi üyeleri, KTTO-KGK üyeleri, Analiz Özgü Ltd. Direktörü Özgü Taçyıldız yer aldı.

Kılıç: “DAÜ olarak, kadınların her alanda güçlenmesini destekleyeceğiz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, yaptığı konuşmada, üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna hassasiyet gösterdiğini söyleyerek, "Kadın öğrencilerimizin teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda daha görünür hale gelmesi, üniversitemizin temel hedeflerinden biridir. Bu doğrultuda kadın öğrencilerimize yönelik burs olanakları, araştırma destekleri ve mentorluk programları sunuyoruz. Bugün burada bulunan genç kadınların azim ve tutkusu, bu alandaki kararlılığımızı daha da pekiştiriyor. DAÜ olarak, kadınların her alanda güçlenmesini desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Kadınların ekonomik güçlenmesine destek

KTTO-KGK tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, 2026 yılına kadar kadın girişimciliğini yüzde 13,1’den yüzde 15’e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 34,9’dan yüzde 38’e çıkarmayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla kadınların sosyal, akademik ve ekonomik alanlarda desteklenmesi çok paydaşlı iş birliklerinin geliştirilmesi öncelikli faaliyetler arasında yer alıyor.