DAÜ’de Sierra Leone Bağımsızlık Günü coşkusu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sierra Leone Öğrenci Birliği tarafından, Sierra Leone’nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla DAÜ Golf Sahası’nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe DAÜ öğrencilerinin yanı sıra farklı ülkelerden ve diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de katılım gösterdi. DAÜ’nün çok kültürlü yapısını yansıtan etkinlikte, kültürel paylaşımlar ön plana çıktı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan program kapsamında çeşitli spor aktiviteleri, konuşmalar ve kültürel tanıtımlar gerçekleştirildi.

Sierra Leone Öğrenci Birliği üyeleri, ülkelerinin bağımsızlık gününü DAÜ’de kutlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, etkinliğin hayata geçirilmesinde verdikleri destekten ötürü DAÜ Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne teşekkür etti.