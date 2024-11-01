DAÜ’de “savaşın cinsiyete dayalı etkileri” konulu seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliğiyle “Cinsiyet ve Savaş, Savaşın Cinsiyete Dayalı Etkileri” konulu seminer düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre seminerin açılış konuşmasını, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen gerçekleştirdi.

Seminerin konuşmacısı Prof. Dr. Dilek Cindoğlu, kadınların savaş sonrasında karşılaştıkları zorluklara değinerek kadınların savaşlar nedeniyle erkeklere oranla daha fazla sıkıntı ve travma yaşadığını belirtti. Türkiye'deki Suriyeli göçmen kadınlar konusuna değinen Cindioğlu, iş gücünde kendilerine uygun bir yer bulamadıkları için, geçim sağlama amacıyla Türk erkeklerle evlenmek zorunda kaldıklarını anlattı.