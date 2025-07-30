DAÜ’de öğrenci kulüpleri yaz kampı kapanış gecesi ile sona erdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Yaz Kampı, gerçekleştirilen kapanış gecesi ile sona erdi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çeşitli üniversitelerden öğrenci kulüplerini bir araya getiren ve çok sayıda sosyal, kültürel ve sportif etkinliğin gerçekleştirildiği kampta, 100’ün üzerinde öğrenci renkli ve öğretici deneyimler yaşama fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen kapanış gecesine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürü Cemal Kılıç da katıldı.

Gecede konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Öğrencilerimizin sadece akademik değil, sosyal ve kültürel yönden de gelişimlerine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Üniversiteler arası dayanışmayı güçlendiren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürel ve sosyal zenginliklerini farklı üniversitelerden gelen öğrencilere tanıtma imkânı sunan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduk.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sonuç Zorlu ise konuşmasında, “Bu kamp, öğrencilerin farklı kültürlerden gelen akranlarıyla etkileşim kurmalarına ve birlikte üretmelerine olanak tanıyan değerli bir platform oldu. Katılan tüm öğrencilere, kulüplere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Madalya ve Katılım Belgeleri Verildi

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından kamp süresince düzenlenen satranç ve tavla turnuvalarında dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi. Ayrıca kampa katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Katılımcı Kulüplerden DAÜ Yaz Kampı’na Övgü

Kampa katılım gösteren üniversitelerin öğrenci kulüpleri, DAÜ tarafından düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Yaz Kampı ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, kamp sürecinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“DAÜ Tiyatro Topluluğu’nun misafirperverliğinde çok güzel bir hafta geçirdik. İlk defa düzenlenmiş bir organizasyon olmasına rağmen son derece tecrübeli bir duruş sergilendi. Bu haftayı planlayan herkese teşekkür ederiz. DAÜ’ye ve DAÜ Tiyatro Topluluğu’na özel olarak teşekkür ediyoruz. Kardeş topluluk olarak bizi çok güzel ağırladılar; son derece misafirperverlerdi. Kıbrıs’a bayıldık. Bir hafta boyunca gezmediğimiz yer kalmadı. Eğlenebileceğimiz kadar eğlendik, harika bir hafta geçirdik. Umarız seneye yeniden bir arada oluruz.”

İstanbul Topkapı Üniversitesi Tiyatro Kulübü ise yaptığı açıklamada kampın kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok güzel bir etkinlikti. Çok güzel yerler gezdik. Herkese tavsiye ediyoruz. DAÜ’ye çok teşekkür ederiz.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Yoga Kulübü de kampta geçirdikleri zamanı şu şekilde özetledi:

“DAÜ’de çok güzel vakit geçirdik ve yeni arkadaşlıklar edindik. Hem tatil yapma hem de sosyalleşme imkânı bulduk. Herkese tavsiye ediyoruz.”

Katılımcı kulüpler, yaz kampının yalnızca eğlence değil aynı zamanda kültürel paylaşım ve üniversiteler arası dostluklar açısından da oldukça anlamlı bir deneyim olduğunu vurguladı.