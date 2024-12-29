DAÜ’de “Nefesli Çalgıları Tanıyalım” konulu konser ve söyleşi düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi’nde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) iş birliğiyle “Nefesli Çalgıları Tanıyalım” konulu konser ve söyleşi etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinlikte Karl Goepfart’ın Nefesli Çalgılar Dörtlüsü ve Kıbrıslı Türk besteci Ali Hoca’nın 2005 yılında bestelediği Dört Fotoğraf başlıklı eserleri seslendirildi. Seslendirmede Pamir Kolat flüt, Eylül Can Akdağ obua, Doğa Yürümez klarnet ve İdil Bilbay fagot ile sahne aldı. İzleyicilere klasik müziğin büyülü dünyasını sunan sanatçılar, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Ardından gerçekleştirilen söyleşide, nefesli çalgıların tarihçesi, özellikleri ve müziğin farklı formlarındaki yerleri detaylı bir şekilde ele alındı. Dinleyiciler, nefesli çalgıların müzikal zenginliklerine dair önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. S. Çetin Aydar, “KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları, bölümümüzde bir konser ve nefesli çalgıları tanıtan bir söyleşi gerçekleştirdiler. Bu güzel konser ve oldukça faydalı tanıtım için kendilerine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.