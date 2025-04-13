DAÜ’de liselere yönelik düzenlenen atölye çalışmaları tamamlandı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik 70’e yakın farklı konuda düzenlenen "Atölye Çalışmaları" tamamlandı.
A+A-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik 70’e yakın farklı konuda düzenlenen "Atölye Çalışmaları" tamamlandı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, ülke genelindeki 2 bini aşkın lise son sınıf öğrencisi, tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültelerde akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışmaları gerçekleştirdi.
Atölye çalışmalarıyla öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerinin sağlandığı belirtildi.
Bu haber toplam 153 defa okunmuştur
Etiketler : daü