DAÜ’de lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik “Atölye Çalışmaları” düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, atölye çalışmalarına, ülke genelindeki liselerden bin 500’ü aşkın son sınıf öğrencisi katıldı.

Öğrenciler, tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültelerde akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışmalarına katıldı.

Lise son sınıf öğrencileri, 10 gün boyunca DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Turizm Fakültesi’nde düzenlenen çalışmalara katıldı.

26. Liselerarası Matematik Yarışması

Bu arada, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla düzenlenen 26. Liselerarası Matematik Yarışması kapsamında Bireysel ve Ekip Eleme Yarışması yapıldı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan yarışma, bu yıl Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Erenköy Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nden 110 öğrencinin katılımı ile yapıldı. Yarışmada birinciliği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Arda Öztüner ile 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Emel Bozkurt paylaşırken, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden Hüseyin Ademoğulları ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Sadık Koruçam ikinci, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden Emine Meryem Şahin ise üçüncü oldu. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Hüseyin Ekşici ile 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Utku Bülbül dördüncü sırayı paylaşarak 26. Yıl Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Yarışmada özel ödüller de takdim edildi. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Ege Ündeniş ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Nevzat Kınalısoy “Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü”ne layık görüldü. Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden Ceylan Semerci ve Ercem Cemal Osmanlı ile 20 Temmuz Fen Lisesi’nden Hasret Sıla Çavuşoğlu “Kemal Demirciler Özel Ödülü”nün sahipleri olurken, Gazimağusa Türk Maarik Koleji’nden Berkay Doyuran “Doç. Dr. Murat Kirezci Özel Ödülü”ne layık görüldü. Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Efe Abi “Doç. Dr. Peter Kas Özel Ödülü”nü kazanırken, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden ise Cemre Yeşil’e “Doç. Dr. Daoud S. Daoud Özel Ödülü” takdim edildi.

Yarışmada ayrıca başarılı bulunan öğrencilere “Başarı Belgesi” takdim edildi. Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Leyla Kahraman ve Boran Gürsoy, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Melike Çalık, Berkcan Sadi Togan ve Gaye Karakurt, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Ata Hüseyin Atakara ve Namık Kemal Lisesi’nden Eda Çalışkan belge almaya hak kazanan öğrenciler oldu.

Ekip yarışması için ön eleme yapıldı

Ekip ön eleme yarışmasında ise, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Maarif Koleji ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ilk üç sırayı alarak doğrudan finalde yarışma hakkını elde etti. Gazimağusa Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Namık Kemal Lisesi de yarı finalde yarışmaya hak kazandı. Yarı final yarışmasını kazanan okul dördüncü okul olarak finalde yarışma hakkını elde edecek. Yarı final yarışması 28 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 10:30’da, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi (ASA) Amfisi’nde yapılacak. Final yarışması ise 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü, saat 14:30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşecek. Final Yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri dağıtılacak.