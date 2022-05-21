DAÜ’de “Kariyer Kahvesi” etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından düzenlenen “10. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından İşletme ve Ekonomi Fakültesi bahçesinde “Kariyer Kahvesi” etkinliği düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, mezuniyete yaklaşan öğrencileri iş dünyası ve piyasalarla tanıştırmak, iş ve staj imkanı yaratarak kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen “Kariyer Kahvesi” etkinliğine 19 firma katıldı.

Etkinlik öncesi yapılan açılış konuşmalarında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, ülkenin seçkin 19 işletmesinin katılımı ile Kariyer Kahvesi etkinliğini gerçekleştirdiklerini kaydederek, işletmelere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Sınıfta ders ve araştırma yanında sınıf dışı etkinliklere de önem verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Besim, özellikle öğrencileri iş hayatına hazırlamak için de çalıştıklarını, bu çerçevede söz konusu etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Kariyer Kahvesi etkinliği ile öğrencilerin iş hayatı konusunda bilgi edinme ve staj imkanı yakalayabileceklerini ifade eden Prof. Dr. Besim, konuşmasının sonunda etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ise konuşmasında öğrenciler ile sektörün bir arada olacağı iş ve staj imkanlarının doğacağı, güzel sonuçların elde edileceği bir etkinlik olacağına inandığını kaydetti. Prof. Dr. İşçioğlu, bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen ve katkı koyan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Etkinliğin sonunda katılım gerçekleştiren firmalara günün anısına DAÜ logolu anı plaketi takdiminde bulunuldu.