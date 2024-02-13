DAÜ’de “Kan ver hayat kurtar” etkinliği düzenlendi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kan bağışının ülkede ne kadar önemli olduğunun bilincinde hareket eden Genesis Ajans, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenledi.

“Kan Ver, Hayat Kurtar” sloganıyla düzenlenen etkinlik, üç gün boyunca DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü’nün de katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, kan ihtiyacının ülkemizde giderek arttığını ve böylesine önemli bir etkinlikte her zaman olduğu gibi bu yıl da DAÜ’nün desteğini almaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, ortak projelere devam edileceğini aktardı.

Gerçekleşen etkinlikte, ilk gün 14, ikinci gün 29 ve üçüncü gün 56 olmak üzere toplam 99 ünite kan bağışı yapıldı.

Etkinlik sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, 99 kişiye umut olan DAÜ’lü gönüllü bağışçılara teşekkürlerini ileterek DAÜ’den ayrıldı.