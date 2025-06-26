Daü’de “İş yaşamında sınırlar ve sinirler: psikolojik şiddet-mobbing” konulu atölye çalışması düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) Kuzey Kampüs ile DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nin (DAÜ-SEM) iş birliğinde, Büro-İş Sendikası’na yönelik “İş Yaşamında Sınırlar ve Sinirler: Psikolojik Şiddet-Mobbing” başlıklı atölye çalışması gerçekleştirildi. Söz konusu çalışma, Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapıldı.

Atölye, Kuzey Kampüs DAÜ-PDRAM Psikologları Dr. Psk. Fatoş Özeylem ve Uzm. Psk. Haşim Haşimoğulları tarafından verildi. Eğitimde, iş yaşamında stres ve stresle sağlıklı başa çıkma yolları, sağlıklı iletişim becerileri, psikolojik şiddet (mobbing), dijital mobbing, gaslighting (yanlış algı oluşturma) ve bu tür psikolojik şiddetle baş etme yolları gibi konular ele alındı. Katılımcılar, bilgi ve verilerin yanı sıra grup çalışmalarıyla da sürece aktif olarak dahil edildi.

Kuzey Kampüs DAÜ-PDRAM Psikologları Dr. Psk. Özeylem ve Uzm. Psk. Haşimoğulları iş yaşamında psikolojik şiddetin bireylerin psikolojik sağlığını tehdit eden önemli bir sosyal sorun olduğuna dikkat çekerek, gerçekleştirilen atölyenin katılımcılar açısından oldukça verimli geçtiğine dair olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade etti.