DAÜ’de “Ergenlikte skolyoz ve duruş bozuklukları” konulu panel gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Ergenlikte Skolyoz ve Duruş Bozuklukları” konulu panel düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi amfisinde gerçekleştirilen söz konusu panel, Çanakkale Ortaokulu öğrenci ve velilerine yönelik olarak düzenlendi.

Panelde konuşan DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz, Fakülte bünyesinde yer alan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Protez Ortez Biyomekanik Merkezi hakkında bilgiler de verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da Fakülte bünyesinde verilen tedavi hizmetlerinin yanı sıra toplum sağlığını geliştirecek uygulamaların ve eğitimlerin önemli misyonlarından biri olduğuna dikkat çekerek panelin yararlı geçmesini temenni etti.

Panelde, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve Protez Ortez Biyomekanik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yasin Yurt, öğrenci ve velilere ergenlik döneminde omurga sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılması gerekenler hakkında bilgi vererek, bu dönemde görülebilecek duruş bozukluklarının skolyoz ile ilişkili olabileceğini ifade etti.

Büyüme çağındaki gençlerde skolyozun tespit edilebilmesi için okullarda yapılacak tarama çalışmalarının erken tanı ve tedaviyi kolaylaştırdığını aktaran Yurt, bu amaçla Gazimağusa bölgesindeki ortaokullarda bir çalışma başlattıklarını, skolyoz riski olan kişilerin yönlendirilmesi ve gerekli hallerde tedavi edilebilmesi için izin verilen tüm öğrencileri değerlendireceklerini söyledi.

Panele, çalışmanın ilk ayağı olacak olan Çanakkale Ortaokulu’nun müdürü ve yardımcıları da katılıp tam destek verdi. Çanakkale Ortaokulu Müdürü Mehmet Erim ve Müdür Muavini Ertül Erciyas panelin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesi önemli bir konu hakkında yapılacak olan çalışmalara destek vereceklerini, ailelerin onayları alınarak izin verilen çocuklarda skolyoz taramasının gerçekleştirilebileceğini ifade etti.