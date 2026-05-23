DAÜ’de “Eğitimden Sektöre” temalı Turizm Kariyer Fuarı gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Turizm Kariyer Fuarı 2026, “Eğitimden Sektöre” temasıyla gerçekleştirildi. DAÜ Turizm Fakültesi binası önünde yer alan fuar, turizm sektörüne ilgi duyan öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Söz konusu fuar, Turizm Fakültesi Staj Koordinatörü Uzm. Koral Karamanoğlu ile Staj Koordinatör Yardımcısı Tuğçe Uçar tarafından organize edildi. Kariyer Fuarı’na çok sayıda otel zinciri, restoran grubu, kafe ve pastane katılarak stant açtı. Katılımcı firmaların temsilcileri, öğrencilere staj ve iş olanakları hakkında bilgi verirken, özgeçmiş toplama ve ön görüşmeler gerçekleştirme fırsatı buldu.

Öğrenciler açısından kariyer planlaması ve sektörle doğrudan temas kurma bakımından önemli bir platform sunan fuar, aynı zamanda akademi ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sağladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin mesleki yönelimlerini netleştirmelerine destek olurken, turizm sektöründeki güncel gelişmeleri yakından tanımalarına olanak sundu.

Toplam 30 katılımcı firma

Fuar kapsamında, turizm ve konaklama sektörünün önde gelen temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi. Toplam 30 katılımcı firmanın yer aldığı etkinlikte; Elexus Hotel Resort, Concorde Luxury Resort, Kaya Artemis Resort, Limak Cyprus Deluxe Hotel, The Arkın Colony, Arkın Palm Beach Hotel, Arkın Karpaz Gate Marina, The Arkın İskele Hotel, Grand Pasha Lefkoşa Hotel, Cratos Premium Hotel, Kaya Palazzo Hotel, Nuh’un Gemisi Hotel, Salamis Bay Conti Hotel, Lord’s Palace Hotel, Lord’s Palace Lagoon Hotel, Merit Hotels International, Grand Sapphire Resort Hotel, Acapulco Hotel, La Terrazza Hotel, Pollux Hotel, Mimoza Hotel, Vista Mare Hotel ve Döveç Group gibi önemli sektör temsilcileri yer aldı.

Bunun yanı sıra Big Chefs, Califorian, Petek Pastanesi, Narin ve Oza Kahve gibi gastronomi ve hizmet sektöründen markalar da etkinlikte yer alarak öğrencilerle birebir temas kurma imkânı buldu. Geniş katılımın sağlandığı fuar, sektörel çeşitliliği ve öğrencilere sunulan kariyer fırsatlarının kapsamını ortaya koydu.

“Öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, söz konusu etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, DAÜ Turizm Fakültesi’nin yalnızca teorik bilgi sunan bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, öğrencilerini sektörle doğrudan buluşturan uygulamalı ve kariyer odaklı bir eğitim anlayışını benimsediğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, bu tür organizasyonların öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını, kariyer hedeflerini şekillendirmelerine yardımcı olduğunu ve sektörün beklentilerini yakından tanımalarına olanak sunduğunu ifade etti. Turizm Fakültesi olarak öğrencilerin mezuniyet öncesinde sektörle güçlü bağlar kurmalarının teşvik edildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, mezunların ulusal ve uluslararası turizm sektöründe donanımlı bireyler olarak yer almalarının hedeflendiğini kaydetti.