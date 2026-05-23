"Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük milliyetçi akımları besliyor"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün milliyetçi akımları beslediğine dikkat çekti ve nefret ve düşmanlık üzerinden siyaset yapan yapıların her iki toplumun ortak geleceği açısından tehlike yarattığına vurgu yaptı.

Baykallı yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın güneyinde yarın yapılacak parlamento seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Dünyada yükselen popülist, milliyetçi ve göçmen karşıtı dalganın Kıbrıs Rum siyasetinde de etkisini gösterdiğini belirten Baykallı, bu yükselişin yalnızca küresel gelişmelerle açıklanamayacağını ifade etti.

Baykallı, aşırı sağcı ELAM çevresinden gelen bazı açıklamaların alay konusu olabilecek nitelikte olduğunu belirterek, buna karşılık Kıbrıs’ın güneyinde barışı, çözümü, çoğulculuğu ve ilerici değerleri savunan siyasi oluşumların varlığının önemli olduğunu söyledi.

Adanın hangi tarafından gelirse gelsin nefret söylemleriyle oy devşirmeye çalışan siyasi yapıların, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların barış içinde ortak bir gelecek kurmasının önündeki en büyük engeller olduğunu vurgulayan Baykallı, TDP’nin kuruluşundan bu yana barış ve demokrasi mücadelesi verdiğini kaydetti.

Baykallı, TDP’nin Kıbrıslı Türklerin barış ve çözüm iradesini tüm platformlarda savunmaya devam edeceğini belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti seçimleri sonrasında diyaloğa açık tüm siyasi oluşumlarla eşitlik temelinde temas kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Baykallı, Kıbrıs’ın güneyinde barış, çözüm ve yakınlaşma mücadelesi veren tüm siyasi parti ve adaylara başarı da diledi.