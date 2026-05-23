“Birçok kişiyi ailesi ve yakını olarak gösterip ülkeye sokmuş olabilir”

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Resmi Sahte Belge Düzenleme”, “Tedavüle Sürme” ve “Sahte Kayıt Sağlamaya Teşebbüs” suçlarından tutuklanan A.R.M. ve F.A.M, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erdem Han olguları aktardı. Polis, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen A.R.M.’nin, eşi olduğunu söylediği F.A.M ile iki çocuk adına düzenlenmiş sahte pasaportları, görevli memura verip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, 4 adet pasaportun incelemeye gönderileceğini, A.R.M.’nin daha önceden birçok kişiyi ailesi ve yakını olduğunu öne sürüp Kıbrıs’ın kuzeyine girişini sağladığı yönünde şüpheleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.