Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mesai devam ediyor.

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda bugün seçim yapıldı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizde yaptığımız kapalı grup toplantımızda partimizin grup başkanlığına seçilen, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum." dedi.

Burhanettin Bulut, "Türkiye’nin yarınları için verdiğimiz demokrasi ve adalet mücadelesinde aynı yolu yürümekten onur duyuyorum." mesajını da verdi.