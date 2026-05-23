Sahte ikamet belgesiyle oturma izni iddiası!

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme”, “Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekârlıkla Kayıt Temini” suçlarından tutuklanan anne-kız zanlılar M.K. ile R.K., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı. Sözer, 19 Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa’da sakin M.K.’nin, kızı R.K.’ye oturma izni çıkarmak amacıyla iş takipçisi olarak çalıştığı belirtilen ve aranan bir şahsa 1200 dolar ödediğini söyledi.

Polis, zanlıların R.K.’nin gerçekte ikamet etmediği halde Lefkoşa’daki bir adreste kalıyormuş gibi sahte ikamet belgesi ile kira sözleşmesi hazırlattıklarını belirtti. Hazırlanan sahte belgelerin Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne verilerek tedavüle sürüldüğünü kaydeden Sözer, bu yolla zanlı R.K. adına sahte davranışla oturma izni temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların tespit edilerek tutuklandığını, ancak meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan bir kişinin daha bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.