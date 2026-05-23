“Okullarda şeffaf denetim mekanizmaları şart”

Bir okulda öğrenci istismarıyla ilgili basına yansıyan haberler üzerine Lefkoşa Gençlik Derneği Yürütme Kurulu adına yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bir çocuğun güven içerisinde okula gidebilmesi gerekirken korkutularak susmak zorunda bırakılmasının toplumun yaşayabileceği en ağır vicdan yaralarından biri olduğu ifade edildi.

Eğitim kurumlarında görev alacak bireylerin seçiminde her açıdan titiz davranılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Okullarda etkili, ulaşılabilir ve şeffaf şekilde işleyen, hem öğrencinin hem de öğretmenin haklarını koruyan denetim ve şikâyet mekanizmalarının bulunması büyük bir gerekliliktir.” denildi.

Olası ihmal ve istismar durumlarında çocukların, ailelerin ve eğitim çalışanlarının güvenle başvurabileceği sistemlerin varlığının benzeri olayların önlenmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, çocukların korku, baskı ve travmayla değil; sevgi, güven ve huzur içerisinde yaşaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Hiçbir çocuk eğitim aldığı yerde tedirgin olmamalı, hiçbir aile çocuğunu okula gönderirken endişe duymamalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Çocukların yaşama, korunma ve sağlıklı bir ortamda büyüme haklarının ihlali karşısında sessiz kalmanın suça ortak olmak anlamına geldiği belirtilen açıklamada, Lefkoşa Gençlik Derneği’nin yaşanan olayları en güçlü şekilde kınadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, çocukların hayatında derin izler bırakan bu tür olayların üzerinin örtülmesine, normalleştirilmesine veya geciktirilmesine asla izin verilmemesi gerektiği kaydedildi.