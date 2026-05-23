“Seçim güvenliği açısından ciddi sıkıntılara gebe”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, genel seçimlerle yerel seçimlerin aynı gün yapılmasının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başta olmak üzere, seçim görevlilerine yüklenecek ve taşıyıp taşıyamayacakları tartışma konusu olabilecek çok ağır bir yük olduğuna dikkat çekti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bunun yanında, seçmen tercihlerinin demokratik biçimde şekillenmesi, oy verme işleminin süresi, sağlığı ve seçim güvenliği açısından da ciddi sıkıntılara gebedir” dedi.

Erhürman, seçimlerin aynı gün olması durumunda sonuçların açıklanmasının kaçınılmaz olarak gecikmesinin yaratabileceği ve sonuçların açıklanmasının sonrasına da yansıyabilecek meşruiyet tartışmalarının da bu sıkıntılara eklenebileceğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının, çok zor seçim dönemleri geçirmiş olmasına karşın, genel olarak seçme seçilme hakkının kullanımı ve demokrasi kültürü açısından başarılı sınavlar vermiş bir halk olduğunu belirten Erhürman, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Seçim tarihine ilişkin karar verme yetkisi elbette Cumhurbaşkanlığı'nda değildir. Belirlenecek seçim tarihinin hangi siyasi partilere yarayıp yaramayacağı da Cumhurbaşkanlığı'nın ilgi alanının dışındadır.

Ancak, Anayasa'nın 1. maddesinde yer alan demokratik devlet ilkesinin zarar görmemesi için gerekli uyarıları zamanlı bir biçimde yapmak, Anayasa'ya saygıyı koruma yükümlülüğü altındaki Cumhurbaşkanlığı'nın sorumluluğudur.”