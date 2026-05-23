“Kamu maliyesi tam anlamıyla çökmüştür”

Diyalog Tv’de Gökçe Örnekal’ın programına konuk olan TAM PARTİ Genel Başkanı Serdar Denktaş, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu çıkmazı sert bir dille eleştirdi.

Kamunun mali yapısını "tam anlamıyla çökmüş" olarak tanımlayan Denktaş, ekonominin borç sarmalına girdiğine işaret etti. Piyasada sürekli hale gelen zamlara, vergi ve harç artırımlarına, dahası iş insanlarına gönderilen resen vergilere tepki gösteren Denktaş, tablonun vahametini şu sözlerle özetledi:

“Borcu borçla ödemek demek, borcu sürekli büyütmek demektir. Borcun sürekli büyüdüğü bir yerde de Maliye Bakanlığı şu anda az önce sıraladığım yöntemlerle para toplamaya çalışıyor.”

Bu yöntemin doğrudan hayat pahalılığını körüklediğini ve ülkenin bir kısır döngüye hapsedildiğini söyleyen Denktaş, çıkış yolunun ekonomiyi ucuzlatmaktan geçtiğini savundu.

Devletin vergilerini, harçlarını ve fonlarını aşağı çekerek "sürümden kazanma" modeline geçilmesi gerektiğini belirten Denktaş, kuzey ile güney arasındaki fiyat uçurumuna dikkat çekti. Güneyden daha pahalı bir yapı sürdükçe, borçlanarak ödenen maaşların oraya kayacağını aktaran Denktaş, sıcak para akışının yanlış kararlarla engellendiğini savunarak, "beceriksizlik" yönündeki fikrinin değiştiğini şu çarpıcı cümleyle ortaya koydu:

“Eskiden yönetimsizlik var dediğimde zannediyordum ki; bu beceriksizlikten kaynaklanıyor. Ama artık yeni bir kanaat oluştu bende. Hayır bunu bilerek yapıyorlar. Çünkü; boşluklardan hem kendileri hem de yandaşları nemalanıyor.”

Denktaş, mevcut hükümetin tek icraatının itibar kaybı, zedelenen bir demokrasi ve bozulan halk psikolojisi olduğuna vurgu yaptı.

“Meclis’te olacağız”

Gelecek dönem planlarına dair iddialı bir duruş sergileyen Serdar Denktaş, TAM PARTİ’nin kesin olarak Meclis’te yer alacağını ifade etti. Sandık gücünü halkın sahada gösterdiği teveccühün belirleyeceğini aktaran Denktaş, “İnsanlar bize yürüyün, devam edin diyor. Biz kendimizi Meclis’te olacak şekilde hazırlıyoruz. Hükumette oluruz, muhalefette oluruz hiç fark etmez” diyerek pozisyon gözetmeksizin geleceğe hazırlandıklarını paylaştı.

Bu doğrultuda somut projeler üzerinde çalıştıklarını ve bunları paydaşlarla masaya yatırdıklarını belirten Denktaş, et fiyatlarını Güney ile eşitleyecek bir plan hazırladıklarını müjdeledi. Fiyatları 750-850 TL bandına çekebilecek bir formül ürettiklerini ve bunu Kasaplar Birliği ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne sunduklarını anlatan Denktaş, sektör temsilcilerinin bu çalışmaya olumlu baktığını aktardı.

Süreci şeffaf yönettiklerinin altını çizen Denktaş, iktidarda olmasalar dahi bu projeyi meclis komitelerinde ve genel kurulda hem sözlü hem yazılı olarak sonuna kadar savunacaklarını sözlerine ekledi.

“Partideki görevim; devletin kurumsal hafızasını ve kendi tecrübemi gençlere aktarmak”

Siyasette yapısal bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu savunan Serdar Denktaş, TAM PARTİ’nin hedeflediği "yeni nesil siyaset" anlayışının detaylarını paylaştı. Sadece muhalefet yapmak için eleştiren ya da paydaşlara şirin görünmeye çalışan klasik yaklaşımları reddettiklerini belirten Denktaş, yapıcı bir köprü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Gerekirse iktidar ve paydaşlar arasında hakemlik yaparak ara formüller üreteceklerini ifade eden Denktaş, ülkenin yıllardır süren kutuplaşmadan yorulduğunu anlattı. Mevcut siyasi işleyişi "tahterevalliye" benzeten Denktaş, “Bugüne kadar ne oldu diye bir bakarsak; iki parti cepheleşti her seçim sonucunda. Biri gelir diğeri muhalefette kalır. Muhalefetteki gelir diğeri bu sefer muhalefette kalır. Tahterevalli! Bu şekilde nereye geldik?” sorusunu yönelterek, çocukların bu ülkede kalması için önce herkesin aynaya bakıp kendi yanlışlarıyla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

Parti kadrolarının tamamen genç, dinamik ve önü açık isimlerden oluştuğunu; MYK’dan genel başkan yardımcılıklarına kadar kritik noktaları gençlerin yönettiğini belirten Denktaş, kendi üstlendiği misyonu ise bilge bir rehberlik olarak tanımladı.

Görevinin, devletin kurumsal hafızasını ve tecrübesini bu yenilikçi kadroya aktarmak olduğunu söyleyen Denktaş, gençlere yol açarken kendi gençlik yıllarından da şu örneği verdi:

“O zaman getirdiğim önerileri ve yenilikleri her söylediğimde bana ‘deli’ derlerdi ama bugün herkes onları kullanıyor.”

Geçmişte köy telefonlarının arızalarını tartışırken, cep telefonunu vizyon olarak sunduğunda kendisine inanılmadığını hatırlatan Denktaş, bugün ise o teknolojinin herkesin dünyası haline geldiğini işaret etti.