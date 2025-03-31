DAÜ’de Dünya Uyku Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Fen ve Edebiyat, Dr. Fazıl Küçük Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin iş birliğiyle Dünya Uyku Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Dünya Uyku Derneği (World Sleep Society-WSS) delegesi ve DAÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yılmaz Akdoğan’ın öncülüğünde, Sağlıklı Yaşam Merkezi Aktivite Salonu’nda (SAYMER) gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ebeveynlere ve öğrencilere yönelik atölye çalışmaları ve seminerler gerçekleştirildi.

Uyku sağlığı ve bebek masajı atölyesi gerçekleştirildi

Dünya Uyku Günü kapsamında WSS tarafından belirlenen 2025 yılı teması olan "Uyku Sağlığını Öncelik Haline Getirin" çerçevesinde, 0-2 yaş arasındaki bebeği olan ebeveynlere yönelik “Bebeğinizin Uyku Sağlığını Nasıl Önceliklendirebilirsiniz?” konulu bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Atölye çalışmasında, DAÜ Genel Psikoloji yüksek lisans öğrencisi psikolog Ebru Azak, katılımcılara uyku hijyeni hakkında bilgiler sundu. Ayrıca, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu, bebek masajı konusunda ailelere pratik bilgiler verdi.

Uyku sağlığı kapsamında farklı konular ele alındı

DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerin 2. bölümünde, Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sıla Balkır, uyku ve kaliteli uyku arasındaki ilişkiyi ele alan bir seminer gerçekleştirdi. Seminerde, DAÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Atalar, uyku ile trafikte sürüş becerileri arasındaki önemli ilişkiye dikkat çekti. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber Eker, huzursuz bacak sendromunun belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler sundu. Son olarak DAÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yılmaz Akdoğan ise öğrencilere uyku hijyenini artırarak uyku sağlıklarını nasıl önceliklendirebilecekleri konusunda pratik önerilerde bulundu.

Düzenlenen etkinlikler, Dünya Uyku Birliği’nin 70 ülkeden 600 delegenin etkinliklerini yayınladığı web sayfasında yer alarak, seçkin etkinlik ödüllerine aday gösterildi.