DAÜ’de “Deprem Paneli” düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), “Deprem Paneli” düzenleniyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, DAÜ ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası İnşaat Mühendisliği’nde Gelişmeler Kongresi (ACE 2023) kapsamında, düzenlenecek panel, yarın saat 13.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda halka açık olacak.

Panelde, “Kahramanmaraş depremi”, “Kıbrıs adasının depremselliği” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yapıların depreme karşı dayanımları” üzerine gerçekleştirilen araştırmalar ile ilgili Türkçe sunumlar yapılacak.

Panele, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Yasin Fahjan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Mühendisliği Uzmanı Doç. Dr. Zehra Çağnan ve ayrıca DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Serhan Şensoy katkı koyacak.

Oturum Başkanlığını DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Eren’in yapacağı panelde, sunum konuları ile ilgili soru-cevap, teknik tartışma ve beyin fırtınası etkinlikleri ile kongre ve panel katılımcıları arasında bilgi paylaşımları yapılacak.