DAÜ’de “Çağdaş Mağusa Gravürleri” kitap tanıtımı ve imza günü...

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) dün, “Çağdaş Mağusa Gravürleri” kitap tanıtımı ve imza günü düzenlendi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre DAÜ Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde okuma kültürünü artırmak, farkındalık yaratmak ve DAÜ Yayınlarının tanıtımına katkı koymak amacıyla “DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023” adı altında “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla yıl boyunca devam edecek etkinliklerin ilki olan imza günü DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek DAÜ Yayınevi ve yayınları hakkında bilgi verdi.

Yayınevinin hem yerel hem küresel gereksinimler doğrultusunda farklı alanlarda yayınlar yaptığını bildiren Prof. Dr. Hoşkara, amaçlarının nitelikli bilimsel ve kültürel yayınlar yayınlamak olduğunu aktardı. Ülke içinde kitap okuma alışkanlığını artırmayı hedeflediklerini de aktaran Prof. Dr. Hoşkara, bu bağlamda kırsal kesime de ulaşmak için çalıştıklarını vurguladı.

Prof. Dr. İşçioğlu konuşmasında ülkede okuma kültürünü artırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile yıl boyunca pek çok etkinliğin düzenleneceğini vurguladı. “Çağdaş Mağusa Gravürleri” kitabının DAÜ Yayınevi’nin eseri olarak ön plana çıkmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Prof. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün topluma hizmet misyonu üzerinden her zaman sanata ve sanatçıya destek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İşçioğlu, “Çağdaş Mağusa Gravürleri”nin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek sanat dolu bir gece geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından “Çağdaş Mağusa Gravürleri” kitabının editörü Ayhatun Ateşin ve kitabın yazarlarından Doç. Dr. Ege Uluca Tümer ve Dr. Okan Dağlı kitabın oluşum süreci ile birlikte tanıtımını gerçekleştirerek, Mağusa kenti ve gravürler üzerinden görüş ve deneyimlerini paylaştılar. Etkinlik, kitap imzalanması ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.