DAÜ’de “Bankacılık Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları” konulu panel düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 13. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında “Bankacılık Sektöründe Yapay Zekâ Uygulamaları” konulu panel düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü iş birliğinde düzenlenen 13. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında gerçekleştirilen panel, önceki gün Bilgisayar Mühendisliği Amfisi’nde yer aldı.

Panelde, Akbank Veri Analitik ve Raporlama Yöneticisi Melih Alp ile DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu ve Akbank’ta Veri Analitik ve Raporlama Baş Uzmanı olarak görev yapan Can İbrahim Şimşek konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacıların kısa özgeçmişlerinin paylaşılması ile başlayan etkinlikte katılımcılar, yapay zekânın bankacılık sektöründeki güncel uygulamaları, veri analitiği süreçleri ve sektördeki dönüşüm hakkında detaylı bilgi edindi.

Etkinlik boyunca konuşmacılar; yapay zekânın hayatlardaki yeri, bankacılıkta iç kontrolün tanımı, esasları ve amaçları, teknolojinin iç kontroldeki evrimi, yapay zekâ ve otomasyon projeleri, iç kontrol vizyonu ile Akbank’ta iç kontrol alanındaki çalışma koşulları ve sunduğu kariyer olanaklarına değindi.

Katılımcılar, bu başlıklar doğrultusunda sektörel gelişmeleri ve uygulamaları birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu.

Etkinlik, DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayram tarafından konuşmacılara plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.