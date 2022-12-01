DAÜ’de Akademik Ödül Töreni düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından organize edilen “Akademik Ödül Töreni” bugün DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın törende yaptığı açılış konuşmasında, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim sunmanın yanında nitelikli bilimsel çalışmalar yürütme misyonuna da sahip olduğunu belirtti.

DAÜ’de gerçek bilimsel çalışmalar yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, tüm akademisyenleri özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Açılış konuşmasının ardından DAÜ Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2021 yılı için Akademik Ödül almaya hak kazanan akademisyenlere; 2021 Yılı Fakülte/Yüksekokul Yayın Başarı, 2021 Yılı Araştırmacı Teşvik ve 2021 yılı Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülleri takdim edildi.

Ayrıca, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük unvanı almaya hak kazanan akademik personele Akademik Yükseltme Belgeleri verildi.

Törende, Stanford Üniversitesi Dünyanın En Etkin Akademisyenleri Listesi’ne giren öğretim üyeleri ile 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde tez danışmanlığı üstlenen ve yaz dönemi itibarı ile öğrencilerini mezun eden akademisyenler de DAÜ Rektörlüğü tarafından onurlandırıldı.