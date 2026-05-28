DAÜ’DE 27. Turizm Günleri bağış kermesiyle sona erdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 27. Turizm Günleri, “Engellerin Ötesinde, Eşit Erişim!” temasıyla gerçekleştirildi. Akademik ve kültürel etkinliklerle başlayan program, 22 Mayıs 2026 Cuma günü düzenlenen 27. Turizm Festivali ve Bağış Kermesi ile sona erdi. DAÜ Turizm Fakültesi Bahçesi’nde gerçekleştirilen festival, gün boyu süren etkinliklerle yoğun katılıma sahne oldu.

Etkinliğe, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren’in yanı sıra Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ile Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe de katıldı.

Festival, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri Mert Emin Güler ve Yiğit Çakır tarafından sunulan müzik dinletisi ile başladı. Program kapsamında öğrencilere teşekkür belgeleri, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı tarafından takdim edildi.

“Erişilebilir bir gelecek için ilham”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, etkinliğin bu yıl “Engellerin Ötesinde, Eşit Erişim!” temasıyla düzenlendiğini belirterek, turizmin yalnızca seyahat ve eğlenceden ibaret olmadığını, aynı zamanda kapsayıcılık ve eşit erişim sorumluluğu taşıdığını vurguladı. Düzenlenen festival ve bağış kermesinin dayanışma, paylaşma ve toplumsal farkındalık açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, etkinliğin daha erişilebilir bir gelecek için ilham vermesini temenni etti. Ayrıca, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Başkanı Dr. Nazenin Ruso’ya toplumsal fayda odaklı çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, kendisinin uzun yıllardır yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle birçok bireyin hayatına dokunduğunu belirtti.

TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’e Özel Teşekkür

2005 yılından günümüze 21 yıldır 230’dan fazla sosyal sorumluluk projesine imza atarak binlerce öğrenci, çocuk, engelli ve yaşlı bireye dokunan, aynı zamanda uzun yıllardır Turizm Günleri’nin festival koordinatörlüğünü yürüten DAÜ TDM Başkanı ve Turizm Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’e Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Yorgancı tarafından katkılarından dolayı gümüş tabak takdim edildi.

Yrd. Doç. Dr. Yorgancı yaptığı açıklamada, Yrd. Doç. Dr. Kandemir’in yıllardır düzenlediği yurt içi ve yurt dışı eğitim gezileri ile öğrencilere ve topluma yönelik gerçekleştirdiği yüzlerce sosyal ve kültürel etkinlikle tanındığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, akademik eğitimin yanı sıra bu tür etkinliklerin de öğrenciler ve toplum açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Eşit şekilde erişebilmeli”

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, açılış konuşmasında etkinliğin temasının toplumsal farkındalık kapsamında büyük önem taşıdığını ifade etti. Turizm alanında erişilebilirlik konusunun hem sosyal yaşamda hem de akademik çalışmalarda daha fazla ele alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Karatepe, bu alanın lisansüstü araştırmalar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Karatepe, engellerin ötesinde, eşit erişim anlayışı içinde tüm bireylerin tüm olanaklara eşit şekilde erişebilmelerinin gerekliliğini vurguladı. Ödamonik iyi olmanın önemini anlatan Prof. Karatepe, DAÜ’nün engelsiz yaşam ve eşit erişim konularına büyük önem verdiğini ifade ederek, bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalarla örnek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Dans Topluluğu öğrencileri dans gösterilerini sunarken, Turizm Fakültesi öğrencisi Vaibhavi Vashishtha tarafından yarı klasik Hint ve yarı Bollywood tarzında Kathak dans performansı sergilendi.

Festival kapsamında gün boyunca DJ Evo’nun performansı, kültürel ürün stantları, yiyecek-içecek alanları, voleybol turnuvası ile çeşitli rekreasyon etkinlikleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlik sonunda toplanan gelirler çeşitli kuruluşlara bağışlandı.

