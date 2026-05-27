Güneyde 33 bin pil ile dünya rekoru hedefi

Kıbrıs'ın güneyinde Larnaka İlkokulları Veli Dernekleri Federasyonu, 7 Haziran’da saat 17.00’de Zouchouri Meydanı’nda düzenlenecek çevre etkinliğinde, en uzun AA pil dizisiyle Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedefliyor.

Organizasyon yetkilileri, 2023 yılında ABD’de kırılan 31 bin 204 pilden oluşan mevcut rekoru geçebilmek için 33 binden fazla AA pil toplamayı amaçlıyor.

Etkinliğe Larnaka bölgesinden öğrenciler, veliler, öğretmenler ve gönüllüler katılacak. Toplanan tüm piller ise geri dönüşüm amacıyla Kıbrıs Taşınabilir Piller ve Akümülatörler Toplu Yönetim Sistemi (AFIS)’e teslim edilecek.