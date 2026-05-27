Baybora: “Bağımsız yargı gereken cevabı verdi”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif hakkında yaklaşık altı yıl önce başlatılan yargı sürecinin beraat kararıyla sonuçlandığını belirterek, “Bağımsız yargı gereken cevabı verdi” dedi.

Baybora yaptığı açıklamada, sürecin siyasi gerekçelerle başlatıldığını savunarak, Ahmet Latif’in “alnının akıyla” temize çıktığını ifade etti.

Baybora, Ahmet Latif’in 14 yıl boyunca KTÖS çalışanı olarak görev yaptığını, 2014 yılından bu yana da Mesarya Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydetti.

Yıllarca atıl durumda kalan bir su deposunun tamir edilerek halkın kullanımına kazandırıldığını belirten Baybora, söz konusu su deposuyla ilgili açılan davanın altı yıl sürdüğünü hatırlattı.

Mahkeme sonucunda Ahmet Latif’in beraat ettiğini ifade eden Baybora, “Bağımsız yargı onurumuzdur” dedi.