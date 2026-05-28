Baf Belediye Başkanı Phedonos’un cinsel saldırı davasında yargıç çekildi

Görevden uzaklaştırılan Baf Belediye Başkanı Phedonas Phedonos’un yargılandığı cinsel saldırı davasında duruşma başlamadan ertelendi. Davaya bakan yargıçlardan biri, tarafsızlığıyla ilgili gerekçeler sunarak davadan çekilme talebinde bulundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Baf kentinin görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Phedonas Phedonos hakkında açılan tecavüz davasındaki süreç, yargıçlardan birinin davadan çekilme talebi nedeniyle ertelendi.

Phedonos, 21 Nisan’da Baf Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmiş ve duruşmalara katılımını garanti altına almak amacıyla 100 bin Euro’luk teminat imzalamıştı.

Bugünkü duruşmada yargıç Nikodemos Fakontis, üç ayrı gerekçe göstererek davadan çekilmek istediğini açıkladı.

Phileleftheros’un haberine göre ilk gerekçe, yargıcın merhum babasının geçmişte baktığı bir dava ile ilgiliydi. Mahkemeye saygısızlık başvurusunu içeren söz konusu dava, babasının ölümünün ardından yargıcın eşi tarafından devralındı. Başvurunun, sanığın başkanlığını yaptığı Baf Kanalizasyon Kurulu ile ilgili olduğu belirtildi.

İkinci gerekçe ise sanık ile yargıcın akrabaları tarafından yönetilen Eusevia Kulübü üyeleri arasında geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar oldu.

Üçüncü gerekçe olarak da yargıç, kız kardeşi ile sanığın ailesi arasında yakın manevi bir ilişki bulunduğunu ifade etti.

Yaşanan gelişmenin ardından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı davayı 24 Haziran’a erteledi ve çekilen yargıcın yerine kimin atanacağına karar verilmesi için konunun Yüksek Mahkeme’ye taşınacağını açıkladı.

Phedonos hakkında tecavüz, hayasız saldırı, ağır suç veya kabahat işlemek amacıyla madde verme ve fiili saldırı sonucu bedensel zarar verme dahil dört ayrı suçlama bulunuyor.

Davanın, bir iş insanı ile mağdur olduğu iddia edilen kişinin şikâyeti üzerine polis genel müdürlüğüne bağlı özel bir ekip tarafından soruşturulduğu belirtildi.

Öte yandan savcılığın, mağdur olduğu iddia edilen kişinin özel hayatının korunması gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etmesinin beklendiği aktarıldı.