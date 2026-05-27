Pamuklu-Kumyalı ana yolunda trafik kazası... 1 yaralı

Pamuklu-Kumyalı ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 19.00 sıralarında, alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen ve alkol testi için nefes örneği vermeyi reddeden Mehmet Nurçin (E-34) yönetimindeki FU 612 plakalı salon araç, Pamuklu-Kumyalı ana yolunda sağa meyilli virajda kontrolden çıkarak önce viraj levhalarına çarptı, ardından yolun sağından çıkarak yaklaşık üç metre derinlikteki tarla içerisine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Nurçin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.