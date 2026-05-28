Baf’ta kasap dükkânına bombalı saldırı

Baf’ta bir kasap dükkânının girişine yerleştirilen patlayıcı büyük hasara yol açtı. Patlamada iş yerinin yanı sıra bitişikteki bir mülk de zarar gördü.

Kıbrıs'ın güneyinde Baf kentinde bir kasap dükkânında meydana gelen patlama büyük hasara neden oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre,bu sabah saat 03.30 sıralarında bölgede bir patlama meydana geldiği yönünde ihbar alındı. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede, patlamanın kasap dükkânının ön girişine yerleştirilen patlayıcı bir düzeneğin infilak etmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Patlama nedeniyle iş yerinde ciddi hasar oluşurken, bitişikte bulunan bir mülkün de zarar gördüğü belirtildi.

Polisin bölgeyi güvenlik çemberine aldığı, soruşturmanın ise Baf CID ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.